Нідерланди нададуть ще 250 млн євро на закупівлю засобів ППО в США для України

Нідерланди нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс.
Ці кошти спрямують, зокрема, на протиповітряну оборону. В тому числі – на боєприпаси для F-16.
"У цей критичний час Україна може розраховувати на нашу підтримку", – прокоментував Брекельманс.
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл зазначив, що підтримка повинна тривати, аби Україна могла вести перемовини з позиції сили.
Програма PURL передбачає надання коштів країнами НАТО на закупівлю зброї в США для України. Це відносно нова програма, що запрацювала цього року після зміни адміністрації, оскільки Дональд Трамп відмовився від надання оборонної підтримки на безкоштовних умовах.
Окрім того, Україна і Нідерланди домовилися про спільне виробництво дронів. Відповідну угоду уклали Брекельманс та його український колега Денис Шмигаль.
A new milestone: Ukraine and The Netherlands are going to produce drones together in both our countries.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025
With my Ukrainian colleague @Denys_Shmyhal I sign an agreement for co-production (‘Build With Ukraine’).
This strengthens our joint security, resilience and innovation. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/JAoGUhduIL