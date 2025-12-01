Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Нідерланди нададуть ще 250 млн євро на закупівлю засобів ППО в США для України

У Нідерландах наголосили, що Київ має вести перемовини з позиції сили. 

Фото: Брекельманс X

Нідерланди нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. 

Ці кошти спрямують, зокрема, на протиповітряну оборону. В тому числі – на боєприпаси для F-16. 

"У цей критичний час Україна може розраховувати на нашу підтримку", – прокоментував Брекельманс. 

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл зазначив, що підтримка повинна тривати, аби Україна могла вести перемовини з позиції сили. 

Програма PURL передбачає надання коштів країнами НАТО на закупівлю зброї в США для України. Це відносно нова програма, що запрацювала цього року після зміни адміністрації, оскільки Дональд Трамп відмовився від надання оборонної підтримки на безкоштовних умовах.

Окрім того, Україна і Нідерланди домовилися про спільне виробництво дронів. Відповідну угоду уклали Брекельманс та його український колега Денис Шмигаль. 
