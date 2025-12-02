У Німеччині із вантажівки викрали 20 тисяч набоїв для Бундесверу

Поблизу Магдебурга невідомі вкрали з цивільної вантажівки близько 20 тисяч одиниць боєприпасів, які мали прибути до підрозділу Бундесверу.

Як пише Spiegel, перевезенням набоїв займалася транспортна компанія. Водій вночі залишив свою автівку у промисловій зоні без охорони, чим і скористалися зловмисники.

Те, що кілька ящиків з патронами зникли, виявилося лише після приїзду вантажівки до казарми, де розпочалося розвантаження. Вкрадено було 10 тисяч бойових набоїв для пістолетів та майже таку ж кількість "холостих" та димових автоматичних патронів.

У міністерстві оборони Німеччини провину за інцидент поклали на транспортну компанію, яка не дотрималася передбачених у контракті умов безпеки: на цей рейс мали бути призначені два водії, один з яких не мав залишати авто навіть під час стоянки.