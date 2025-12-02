«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

У Німеччині із вантажівки викрали 20 тисяч набоїв для Бундесверу

Водій залишив транспорт на парковці без охорони, чим скористалися зловмисники.

У Німеччині із вантажівки викрали 20 тисяч набоїв для Бундесверу

Поблизу Магдебурга невідомі вкрали з цивільної вантажівки близько 20 тисяч одиниць боєприпасів, які мали прибути до підрозділу Бундесверу.

Як пише Spiegel, перевезенням набоїв займалася транспортна компанія. Водій вночі залишив свою автівку у промисловій зоні без охорони, чим і скористалися зловмисники.

Те, що кілька ящиків з патронами зникли, виявилося лише після приїзду вантажівки до казарми, де розпочалося розвантаження. Вкрадено було 10 тисяч бойових набоїв для пістолетів та майже таку ж кількість "холостих" та димових автоматичних патронів.

У міністерстві оборони Німеччини провину за інцидент поклали на транспортну компанію, яка не дотрималася передбачених у контракті умов безпеки: на цей рейс мали бути призначені два водії, один з яких не мав залишати авто навіть під час стоянки. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies