Кая Каллас: ЄС виділить 15 млн євро Вірменії на підтримку миру

Кошти будуть спрямовані, зокрема, на фінансування навчання та обладнання для розмінування.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

Європейський Союз виділяє 15 млн євро на підтримку миру та більш стійку Вірменію.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас

“Ці кошти будуть спрямовані на фінансування різноманітних ініціатив, включаючи навчання та обладнання для розмінування, а також регіональні заходи зміцнення довіри”, - зазначила Каллас.

Вона нагадала, що Росія та її посередники посилюють дезінформаційні кампанії у Вірменії напередодні парламентських виборів 2026 року. Подібна схема використовувалась і у Молдові.

Очільниця євродипломатії зауважила, що фінансування ЄС також покриватиме виявлення, аналіз та реагування на іноземне втручання. Кая Каллас анонсувала зустріч з 27 міністрами закордонних справ у грудні з приводу чесності виборчого процесу Вірменії.