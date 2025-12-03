Конституційний суд Польщі заборонив Комуністичну партію

Попередня спроба домогтися ліквідації КПП була у 2020 році.

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення повністю заборонити Комуністичну партію Польщі та виключити її з державного реєстру, пише Polsat News.

Розгляд відбувся за поданням президента Кароля Навроцького, який вимагав визнати діяльність партії неконституційною. Судді дійшли висновку, що програма та діяльність КПП суперечать положенням польської конституції, яка забороняє існування політичних сил, що пропагують тоталітарні режими — зокрема, нацизм, фашизм і комунізм.

У пояснювальній частині рішення суддя наголосила, що у правовій системі Польщі «немає місця для партії, яка прославляє комуністичних диктаторів і режими, відповідальні за загибель мільйонів людей, зокрема, поляків».

Комуністична партія Польщі діяла з 2002 року і прямо декларувала ідеологічну спадкоємність від більшовицьких структур. У статуті, оприлюдненому на сайті партії, зазначалося, що КПП є «марксистсько-ленінською організацією», яка продовжує традиції довоєнного комуністичного руху.

Попередня спроба домогтися ліквідації КПП була у 2020 році — тоді до трибуналу звертався тодішній міністр юстиції Збігнєв Зьобро, однак суд тоді відмовив. У листопаді цього року президент Навроцький повторно подав клопотання, обґрунтувавши його тим, що діяльність партії ґрунтується на «тоталітарних методах» і допускає насильство як спосіб здобуття влади.