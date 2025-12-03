ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

Конституційний суд Польщі заборонив Комуністичну партію

Попередня спроба домогтися ліквідації КПП була у 2020 році.

Конституційний суд Польщі заборонив Комуністичну партію
комуністична партія у Польщі
Фото: rkrp-rpk.ru

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення повністю заборонити Комуністичну партію Польщі та виключити її з державного реєстру, пише Polsat News.

Розгляд відбувся за поданням президента Кароля Навроцького, який вимагав визнати діяльність партії неконституційною. Судді дійшли висновку, що програма та діяльність КПП суперечать положенням польської конституції, яка забороняє існування політичних сил, що пропагують тоталітарні режими — зокрема, нацизм, фашизм і комунізм. 

У пояснювальній частині рішення суддя наголосила, що у правовій системі Польщі «немає місця для партії, яка прославляє комуністичних диктаторів і режими, відповідальні за загибель мільйонів людей, зокрема, поляків».

Комуністична партія Польщі діяла з 2002 року і прямо декларувала ідеологічну спадкоємність від більшовицьких структур. У статуті, оприлюдненому на сайті партії, зазначалося, що КПП є «марксистсько-ленінською організацією», яка продовжує традиції довоєнного комуністичного руху.

Попередня спроба домогтися ліквідації КПП була у 2020 році — тоді до трибуналу звертався тодішній міністр юстиції Збігнєв Зьобро, однак суд тоді відмовив. У листопаді цього року президент Навроцький повторно подав клопотання, обґрунтувавши його тим, що діяльність партії ґрунтується на «тоталітарних методах» і допускає насильство як спосіб здобуття влади.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies