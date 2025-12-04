Президент Кіпру прибув з першим візитом до України: підтримав санкції і справедливу мирну угоду

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс 4 грудня прибув із першим візитом до України. Поїздка відбувається напередодні початку головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський на спільній з гостем пресконференції повідомив, що Кіпр підтримує європейські прагнення українців. Кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття переговорних кластерів.

Також Кіпр підтримує санкційний тиск на Росію.

"Окремо хочу подякувати за те, що Кіпр підтримує санкційну політику проти Росії і її агресії, за цю війну, всі руйнування цієї війни. Зараз готують лідери Євросоюзу новий санкційний пакет. Ми хочемо зробити його справді дієвим. Це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім", – повідомив Володимир Зеленський.

Україна буде вдячна Кіпру за подальшу спільну роботу стосовно танкерного флоту Росії і використання російських заморожених коштів.

Христодулідіс висловив солідарність і підтримку Кіпру та відзначив стійкість українського народу.

"Від імені уряду і всіх мешканців Кіпру хотів би заявити, що ми об'єднані і цій боротьбі України проти ворога і підтримуємо цінності. Ми як наступна країна, яка головуватиме в Раді Євросоюзу, хотіли би допомогти", – сказав кіпрський президент.

Він додав, що обговорив з українським колегою розвиток відносин, зокрема – українську спільноту в Кіпрі, що сформувалася до повномасштабного вторгнення. Окремо обговорили мирну угоду, яку зараз напрацьовують у США.

Фото: скриншот Президент Кіпру Нікос Христодулідіс

"Мирна угода повинна базуватися на принципах Хартії Організації Об'єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Я наголосив, що мирні спроби мають допомогти в просуванні дієвої і суттєвої підтримки України", – сказав він.

Лідер Кіпру зазначив, що від безпеки України залежить безпека інших європейських країн.