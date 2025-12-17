У Франції відбулися обшуки в ексгенпрокурора України Піскуна

Їх провели у межах міжнародної правової допомоги та за офіційним зверненням української сторони.

Французькі правоохоронці за запитом Державного бюро розслідувань провели обшуки в колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна, пише «Інтерфакс-Україна».

У ДБР повідомили, що під час слідчих дій у французьких правоохоронців з’явилися підстави для його затримання відповідно до законодавства Франції.

Також у Бюро уточнили, що обшуки провели у межах міжнародної правової допомоги та за офіційним зверненням української сторони. Деталі кримінального провадження наразі не розголошують.

У ДБР наголосили, що співпраця з французькими правоохоронними органами триває.

Хто такий Святослав Піскун