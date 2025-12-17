Працівники Лувру вирішили продовжити страйк

Представники Міністерства культури Франції у понеділок провели кризові переговори з профспілками, однак безуспішно.

Працівники паризького музею Лувру вирішили продовжити страйк, повідомляє France24.

Профспілки заявляють, що невдоволення зростає через нестачу персоналу, застарілу інфраструктуру та заплановане підвищення цін на квитки для відвідувачів не з країн Євросоюзу.

Напруженість ще більше загострилася через наслідки резонансного пограбування музею у жовтні, яке виявило серйозні прогалини в безпеці закладу.

Страйк працівники музею почали у понеділок – через "дедалі гірші умови праці". Профспілки заявили, що працівники страждають від “все більшого робочого навантаження” та “суперечливих інструкцій”, які заважають їм належним чином виконувати свої обов'язки.

Вчора музей не працював через традиційне щотижневе закриття по вівторках. Незрозуміло, чи призведе страйк до повного закриття музею сьогодні.

Представники Міністерства культури Франції у понеділок провели кризові переговори з профспілками й запропонували скасувати заплановане на 2026 рік скорочення фінансування на 6,7 млн доларів, розширити штат працівників служби охорони залів і роботи з відвідувачами, а також підвищити оплату праці персоналу. Представники профспілок заявили, що цих заходів недостатньо.

Президентка Лувру Лоранс де Кар виступає сьогодні перед комітетом Сенату з питань культури. Законодавці водночас продовжують розслідувати прогалини у системі безпеки музею.

Фото: EPA/UPG Президентка Лувру Лоранс де Кар