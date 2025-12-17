Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Працівники Лувру вирішили продовжити страйк

Представники Міністерства культури Франції у понеділок провели кризові переговори з профспілками, однак безуспішно.

Фото: EPA/UPG

Працівники паризького музею Лувру вирішили продовжити страйк, повідомляє France24.

Профспілки заявляють, що невдоволення зростає через нестачу персоналу, застарілу інфраструктуру та заплановане підвищення цін на квитки для відвідувачів не з країн Євросоюзу.

Напруженість ще більше загострилася через наслідки резонансного пограбування музею у жовтні, яке виявило серйозні прогалини в безпеці закладу.

Страйк працівники музею почали у понеділок – через "дедалі гірші умови праці". Профспілки заявили, що працівники страждають від “все більшого робочого навантаження” та “суперечливих інструкцій”, які заважають їм належним чином виконувати свої обов'язки.

Вчора музей не працював через традиційне щотижневе закриття по вівторках. Незрозуміло, чи призведе страйк до повного закриття музею сьогодні. 

Представники Міністерства культури Франції у понеділок провели кризові переговори з профспілками й запропонували скасувати заплановане на 2026 рік скорочення фінансування на 6,7 млн доларів, розширити штат працівників служби охорони залів і роботи з відвідувачами, а також підвищити оплату праці персоналу. Представники профспілок заявили, що цих заходів недостатньо.

Президентка Лувру Лоранс де Кар виступає сьогодні перед комітетом Сенату з питань культури. Законодавці водночас продовжують розслідувати прогалини у системі безпеки музею.

Фото: EPA/UPG
  • Де Кар визнала “інституційну неспроможність” після пограбування, але її знову розкритикували після того, як стало відомо, що вона дізналася про ключовий аудит безпеки 2019 року лише після пограбування. Рахункова палата Франції, зокрема, розкритикувала затримку впровадженням давно обіцяної реформи системи безпеки.
  • Мінкультури Франції у листопаді оголосило про невідкладні заходи з посилення охорони Лувру та доручило Філіпу Жосту, який контролював реставрацію Нотр-Даму, допомогти реорганізувати музей. Цей крок розцінили як посилення тиску на керівництво Лувру.
