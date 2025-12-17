Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Викрито схему заволодіння приміщеннями Національної спілки художників України у Львові

Сума завданих збитків сягає 800 тисяч гривень. 

Викрито схему заволодіння приміщеннями Національної спілки художників України у Львові
Національна спілка художників України у Києві
Фото: Вікіпедія

Національна поліція викрила схему заволодіння частиною приміщень Національної спілки художників України, йдеться у пресрелізі правоохоронці.

Зазначено, що розробив шахрайську схему адвокат – засновник і керівник низки суб’єктів господарювання. Щоб провернути оборудку, разом зі спільниками він уклав фіктивні договори зі спілкою на користування її майном, а потім штучно створив заборгованість внаслідок нібито їх виконання. 

Згодом виготовили нові технічні паспорти для окремих приміщень, присвоївши їм інші ідентифікаційні ознаки.

Зловмисники перереєстрували право власності на окремі об'єкти спілки, що розташовані у Львові, за підконтрольним товариством. Сума завданих збитків сягає 800 тисяч гривень. 

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили адвокатові про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом обману (шахрайстві) за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 209 (володіння та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом (легалізація (відмивання) майна) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали причетності до оборудки інших її учасників, документи, носії інформації тощо. У межах кримінального провадження на незаконне відчужене майно Спілки художників накладені арешти.

За скоєне може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
