Суд продовжив арешт ексдиректора "Молодого театру" Білоуса в справі про сексуальне насильство до 21 січня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Молодого театру, викладачу університету Карпенка-Карого Андрію Білоусу до 21 січня 2026 року.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави. Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).
21 жовтня йому повідомлено про підозру у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, які, за свідченнями потерпілих, стали можливими через зловживання посадовим становищем, психологічний тиск і залякування.
Під час судового розгляду прокурори обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню. Сторону обвинувачення у суді представляє заступник генпрокурора Віктор Логачов.
"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", - зазначив Логачов.
Звинувачення і звільнення Білоуса
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки, після чого почали збирати їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях. У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури КМДА не знайшов підстав для відсторонення Білоуса від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із ним не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.
- 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Того ж дня Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.
- У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
- 14 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився.
- Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.
- 18 березня під театром і КМДА влаштували акцію з закликом звільнити Білоуса. Але цього не сталося. Як і звільнення керівника департаменту КМДА, відповідального за продовження роботи Білоусом.
- У травні актори після вистави за режисурою Білоуса звернулися до глядачів зі зверненням. Вони повідомили, що більшість колективу стикалася з харасментом і неетичною поведінкою художнього керівника. Колектив театру не почувався в безпеці.
- 14 травня Білоус звільнився з театру “за угодою сторін”.
- У вересні повідомлялося, що Білоус став режисером вистави в театрі "Культ".
- У жовтні його заарештували без права застави.