Суд продовжив арешт ексдиректора "Молодого театру" Білоуса в справі про сексуальне насильство до 21 січня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Молодого театру, викладачу університету Карпенка-Карого Андрію Білоусу до 21 січня 2026 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави. Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).

21 жовтня йому повідомлено про підозру у систематичних злочинах сексуального характеру щодо студенток, які, за свідченнями потерпілих, стали можливими через зловживання посадовим становищем, психологічний тиск і залякування.

Під час судового розгляду прокурори обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню. Сторону обвинувачення у суді представляє заступник генпрокурора Віктор Логачов.

"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", - зазначив Логачов.

Звинувачення і звільнення Білоуса