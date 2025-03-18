Учасники закликали розірвати контракт з ним, як це рекомендувала зробити Комісія, яка місяць вивчала ситуацію в театрі.

Фото: Макс Требухов

У Києві під Молодим театром і КМДА нині відбулася акція із закликом звільнити художного керівника Андрія Білоуса, звинуваченого в домаганнях. Про це повідомляє кореспондент lb.ua.

"Молодий без Білоуса!" – це акція підтримки постраждалих від "аморальних дій А. Ф. Білоуса", зазначили на сторінці заходу. Дату обрали тому, що на сьогодні запланована зустріч керівника Департаменту культури КМДА Сергія Анжиняка і колективу незалежної комісії, яка протягом місяця вивчала ситуацію в Молодому театрі і звинувачення Білоуса в домаганнях.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Раніше ми вимагали відсторонення А.Ф. Білоуса від виконання службових обов'язків, тепер вимагаємо – розірвання контракту, до чого закликала незалежна комісія!" – повідомили організатори.

Вони поділилися листом на адресу голови КМДА Віталія Кличка зі копіями голові уряду і уповноваженому з прав людини, де колективи культурного сектору столиці, а також студенти і студентки творчих закладів вищої освіти, представники кінотеатральної спільноти і інші небайдужі вимагають розірвання контракту.

У листі нагадали, що подали заяву стосовно "випадків сексуальних домагань, неприпустимої поведінки, фізичного та психологічного насилля, використання службового становища для реалізації власних приватних цілей, шантажу випускниць та студенток КНУ театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, акторів та акторок Київського національного академічного Молодого театру та порушення етичних норм з боку директора-художнього керівника А. Ф. Білоуса" до КМДА ще 10 лютого.

Замість відсторонення на період слідства Білоуса відсторонили на місяць за його власною заявою, і 14 березня цей термін збіг. Місяць – це термін роботи спеціально утвореної незалежної комісії.

"Комісією було встановлено, що в театрі відсутні ефективні механізми запобігання дискримінації, сексуальних домагань та інших форм зловживань владою. Під час перевірки було зібрано свідчення численних працівників, які підтверджують факти аморальної та непрофесійної поведінки Білоуса, що створювало атмосферу страху, психологічного тиску та токсичності у колективі", – зазначили в листі.

Попри ці, на думку підписантів, обґрунтовані свідчення і рекомендацію Комісії розглянути питання припинення контракту відповідно до норми про таку таку можливсіь у разі втрати довіри з боку органу управління, "КМДА повернуло його до виконання обов’язків, заявивши про збереження до нього довіри".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"З огляду на підтверджені численні факти порушення етичних норм та проявів аморальної поведінки А.Ф. Білоуса, його подальше перебування на посаді директора Молодого театру прямо суперечить вимогам чинного законодавства. Ми наполягаємо на тому, що повернення А.Ф. Білоуса на посаду не лише ігнорує права постраждалих, але й суперечить базовим принципам етики, безпеки працівників та належного управління закладом культури. Відтак, ми вимагаємо негайного розгляду питання про розірвання контракту з А.Ф. Білоусом з боку департаменту культури КМДА, оскільки його подальше перебування на посаді є неприйнятним і підриває довіру до управлінських рішень КМДА. Тим паче, що А. Ф. Білоус (як і більшість директорів театрів сьогодні) призначений не через конкурс, а наказом директора департаменту культури КМДА, бо воєнний стан, бо можна без конкурсів. Чому Сергій Анжияк не може видати ще один наказ, який призупиняє/завершує дію контракту у зв’язку із втратою довіри керуючого органу?" – зазначили в листі.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Анжиняк на зустрічі з колективом театру минулого тижня сказав, що звільнити Білоуса за втрату довіра можна було б, якби він щось вкрав.

Адвокат, член Національної асоціації адвокатів України Валентин Рижак дав роз'яснення пункту “втрата довіри”, згідно з яким можна розірвати контракт із Білоусом. Він пояснив, що "втрата довір'я" можлива за визначеними Верховним Судом підставами, які не обмежуються лише випадками прямого розкрадання або іншого розпорядження цінностями.

"З чого можна зробити висновок, що достатньо, щоб винні дії працівника створювали реальну загрозу або потенційну можливість шкоди для роботодавця, зокрема репутаційної", – вважає адвокат.

"Таким чином, суд допускає можливість звільнення за втрату довіри навіть тоді, коли працівник (який є спеціальним суб’єктом) формально не порушував правил поводження з матеріальними цінностями, але його поведінка несе репутаційні ризики для роботодавця та підриває його довіру", – додав він.

Адвокат також звернув увагу, що критично важливо ретельно документально зафіксувати всі обставини (скарги потерпілих, пояснення свідків, службове розслідування тощо), а ключовим є доведення зловживання службовими повноваженнями, що підриває довіру роботодавця до працівника як особи, яка обслуговує грошові, товарні або культурні цінності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Відсторонення і повернення Білоуса

14 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився.

Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.

Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення 10 лютого, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.

В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи стосовно неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі анонсували створення комісії, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.

Також 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили ще раніше.

У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.

Звинувачення Білоуса