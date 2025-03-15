Урич: від богом забутого села до туристичного центру

Це стало можливим завдяки Тустані — унікальному історико-археологічному комплексу, який об’єднав середньовічну фортецю, музеї, заповідник і щорічний однойменний фестиваль. Про трансформацію Урича із забутого села в туристичний центр розповідає голова ГО «Тустань», засновник проєкту з документації руйнувань української спадщини під час війни HeMo Василь Рожко.

Урич — невелике село на Львівщині, яке ще двадцять років тому налічувало всього 200 мешканців у 70 хатах і залишалося майже невідомим. Але сьогодні Урич має статус одного з 55 найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої туристичної організації ООН. За цей статус змагалися 260 сіл із 60 країн.

Фото: надано автором

Фортеця Тустань є головною туристичною атракцією Урича, яка гармонійно поєднала історію, природу і культуру. Приголомшливі краєвиди, бойківська архітектура та природа Сколівських Бескидів приваблюють щороку до 200 тисяч туристів. Сьогодні це одна з найпопулярніших за кількістю відвідувачів історичних пам'яток України.

Тустань стала історією успіху, яка довела, що навіть у забутому куточку України можна створити туристичну дестинацію світового рівня. Нижче я поділюся ключовими етапами цього шляху — нашими кроками до успіху.

10 ключових кроків до успіху Тустані

1. Сильна візія: бачення майбутнього

Розвиток Тустані завжди розглядали як частину цілісної екосистеми села Урич, що включає природний, культурний, соціальний і економічний складники. Ще на початку ми розуміли, що без загальної стратегії успіху не досягти. Тому розробили чітке бачення того, як повинна розвиватися Тустань як цілісна екосистема.

Саме ця візія дозволила нам правильно розставляти пріоритети, планувати інфраструктурні проєкти й об'єднувати громаду навколо спільної мети. Те, що Урич потрапив до 55 визначних туристичних сіл світу, означає, що гіпотеза розвитку Тустані була правильною, а стратегія дійсно працює.

2. Інфраструктурний прорив

У 2019 році ми зробили великий стрибок у розвитку інфраструктури. Завдяки співпраці з центральною, обласною та місцевою владою в Уричі побудували дороги, провели електрику й інтернет. Це не лише підвищило комфорт для туристів, але й покращило життя місцевих жителів. Постійний потік відвідувачів дозволяє нам підтримувати інфраструктуру й розвиватися. А це допомагає нам дбати про спадщину на принципах сталого розвитку.

3. Сталий туризм: виховання культури відповідальності

Ми прагнули створити не просто потік туристів, а спільноту відповідальних мандрівників. Через освітні заходи, інформаційні кампанії та екскурсії виховували в туристів повагу до природи, історії та культури.

Для торгівлі обладнали спеціальний простір — торговицю. Це сучасний і естетичний майданчик, де місцеві підприємці можуть продавати свої товари. Завдяки цьому ініціативу підтримали і громада, і туристи.

Фото: надано автором

Ми керуємось принципами сталого туризму — такого, який працюватиме на благо відвідувачів, громади і держави ще багато років, не лише пару сезонів. Для цього потрібна системна робота. Це передбачає наявність сталої території, відповідальних туристів, сталого бізнесу (інституцій). На цьому ми і робили акцент, формуючи наші креативні продукти.

4. Робота з місцевою громадою

Одна з ключових задач, яка стояла перед нами на початку проєкту — забезпечити успішну взаємодію між командою Тустані, місцевою громадою Урича, заповідником, місцевими бізнесами та владою. Усе це про сильну горизонтальну взаємодію, якої дуже бракує Україні у всіх сферах.

Зокрема, розвиток Тустані був би неможливим без активної участі громади. Загалом один з важливих акцентів туризму спадщини — це повага до місцевої громади. Ми навчали місцевих жителів ремесел, туризму й підприємництву, щоб вони могли розвивати власний бізнес в екосистемі Тустані. Також даємо робочі місця, формуємо постійний потік туристів і возимо за кордон переймати досвід. Ми допомагали громаді сформувати смак до правильних сервісів.

Сьогодні щонайменше 70 людей щодня працюють у заповіднику, музеях та в обслуговуванні туристів (харчування, сувеніри і торгівля, ночівля в агросадибах). Люди не лише перестали виїжджати із села, але й почали повертатися. Раніше вони виїжджали в Дрогобич, Борислав, Східницю. А зараз, навпаки, туризм спадщини приваблює відвідувачів. Ми стали тими, хто дав старт низці спільнот і горизонтальних зв'язків в Уричі. Можливо, це і є найбільшим нашим успіхом. А громада в цьому випадку — це історія про дорослішання, про ці горизонтальні зв'язки.

Так, поки що не все ідеально, ще бракує дотримання всіма учасниками правил, але ми над цим працюємо. У будь-якому разі трансформація взаємодії між всіма стейкхолдерами за ці роки вражає.

5. Захист спадщини

Наша команда доклала багато зусиль, щоб зберегти природний, історично сформований ландшафт і дотриматися зонування, а також не допустити незаконного будівництва. Щоб зберегти природну й культурну спадщину Урича, 2021 року ми розробили генеральний план села. Цей документ регулює забудову, визначає території для збереження ландшафту й розвиває естетичну гармонію села. В Україні більше ніде так докладно не прописаний зонінг, як, на жаль, і захист культурних ландшафтів.

Тепер головне питання в тому, щоб усі дотримувалися генплану. Усі питання стосовно розвитку Тустані закріплені в цьому плані — де і що можна будувати, а де категорично заборонено, де і як розвиватиметься село, а де важливо зберегти його автентичний вигляд.

2010 року ми вже зупиняли незаконне будівництво багатоповерхівки біля Тустані. 2020 року теж був кейс, з яким боролися — коли в кадастрі незаконно загарбали землю на території заповідника. На щастя, нам вдалося відстояти землю.

Ми пишаємося не тільки тим, що створили, а й тим, чого тут немає, чого ми не допустили. Це не кожен усвідомлює, бо це невидимо й неочевидно.

6. Фестиваль «Ту Стань!»: унікальний культурний продукт

З 2006 року ми щороку проводили фестиваль середньовічної культури «Ту Стань!». Це найбільший фестиваль в Україні, який 2022 року переформатували з очевидних причин — до перемоги.

Історичний фестиваль став важливим елементом розвитку туризму, приваблюючи тисячі відвідувачів і підтримуючи місцеву торгівлю. З 2006 року фестиваль виховав ціле покоління дорослих людей. Свідоме покоління, яке формувалося нашими фестивалями про лицарів, Україну, героїку — до Майдану і після.

Фото: надано автором

7. Цифровізація: VR і мобільний застосунок

Ми багато працювали для того, щоб люди, котрі відвідують Тустань, приїжджали до нас не транзитом, а цілеспрямовано. Десь з 2019 року ми кардинально змінили підхід до комунікації. Десь у той період уже краще зрозуміли, хто є нашою цільовою аудиторію і якими каналами краще комунікувати з нею.

Ми розробили мобільний застосунок, аудіогід і диджиталізовані маршрути для покращення туристичного досвіду. Застосунок демонструє 3D-модель фортеці на скелях, а VR-окуляри дозволяють реалістично пройтися всередині фортеці й відвідати кожне її приміщення. Це дає змогу відвідувачам побачити, який вигляд мала Тустань у середньовіччі, і зробити екскурсію ще цікавішою. Загалом наш продукт — це можливість приїхати, відвідати музей, місцеву церкву, побачити фортецю і скелі, уявити, як усе виглядало багато років тому за допомогою VR- та AR-технологій.

8. Збереження автентичності

Усі проєкти в Уричі виконують з урахуванням збереження історичного та природного середовища. Ми не допустили хаотичної забудови, а також підтримали відновлення місцевої церкви, зробивши її частиною туристичного маршруту. Наприклад, ще кількадесят років тому на церкву повісили металеву бляху, яка згодом почала псувати її фасад. Ми ж переконали громаду зняти цю бляху і повернути церкві її первісний вигляд.

Завжди тримаємо естетичний аспект у фокусі — в Уричі ви не побачите хаотичних торгівельних альтанок чи купи пластикових споруд. Місцева церква, сувенірні ряди під скелями, автентичні хати в селі — усе це органічно співіснує з природою.

9. Ініціативи під час війни

Під час війни ми з партнерами створили ініціативу Ukrainian Heritage Monitoring Lab (НеМo) для документування втрат культурної спадщини через війну і підтримки музеїв. Ми документуємо масштаби руйнувань, оцифровуємо музейні колекції та створюємо базу даних з інформацією про досліджені об’єкти. Все це задля подальшого відновлення та правосуддя.

Зараз HeMo — це коаліція професійних інституцій, яка здійснює ці задачі з ГО «Тустань» у ролі оператора. По суті, HeMo виросла з «Тустані», яка стала її прототипом і джерелом знань цифрових вмінь і носієм контактів. Разом з юридичною компанією ми створили Товариство Рафаеля Лемкіна для доведення факту культурного геноциду Росії. Адже всі матеріали, які робимо, готують до міжнародного суду.

10. Міжнародне визнання й подальші амбіції

Те, що Урич увійшов до списку найкращих туристичних сіл світу, не лише визнання, але й натхнення для нових звершень. Ми віримо, що Тустань гідна увійти до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Станом на 2022-й до Списку внесено 1154 пам'ятки зі 167 країн світу. І я впевнений, що Тустань гідна цього Списку з огляду на її унікальність, технології будівництва, точність створення. Це наш наступний крок, який ми вже активно готуємо.

Погляд у майбутнє

Тустань — перший український кейс, де навколо історичної пам’ятки створена життєздатна екосистема в селі. Нам казали: «В Україні це неможливо!». Але в нас була амбіція — показати Україні, що так можна робити і нам вдасться, іншим теж. З нуля збудувати свій всесвіт. Історія успіху Тустані показує, що навіть найсміливіші ідеї можна реалізувати — поєднати збереження спадщини, розвиток туризму й економіки.