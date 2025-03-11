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Управління ООН з прав людини закрило деякі програми в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії

Це сталося через скорочення фінансування з боку США.

Управління ООН з прав людини закрило деякі програми в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії
українські біженці
Фото: EPA/UPG

Управління ООН з прав людини повідомило, що отримало від уряду США повідомлення про припинення п'яти своїх проєктів. Через це довелося закрити деякі програми, пише Reuters.

Речниця управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що йдеться про проєкти в Екваторіальній Гвінеї, Іраку, Україні та Колумбії, а також фонду для корінних народів, які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом США.

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«Є деякі країни, де нам доведеться скоротити частину нашої роботи, зокрема, Колумбія, Ірак, а в інших місцях ми намагаємося перерозподілити фінансування», — сказала Шамдасані.

Раніше Вашингтон був найбільшим донором Управління ООН з прав людини. Внески становити майже 14% бюджету минулого року понад обов'язкові внески до ООН.

«Наразі час для збільшення інвестицій у права людини, а не зменшення інвестицій. (Права людини) допомагають запобігати конфліктам, допомагають вирішувати кризи, допомагають запобігати кризам, тому він (Верховний комісар Фолькер Тюрк) закликає всі держави збільшити свої інвестиції», - наголосила речниця.

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