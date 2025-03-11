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Трамп оголосив про нові мита проти Канади і знову закликав її стати 51-им штатом США

«Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і у нас буде найбезпечніша та найкрасивіша країна у світі», - написав Трамп.

Трамп оголосив про нові мита проти Канади і знову закликав її стати 51-им штатом США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп анонсував нові мита проти Канади.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Truth Social.

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Трамп відреагував на те, що Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію для трьох штатів США. У відповідь американський президент розпорядився ввести додатковий 25% тариф - до 50% - на всю сталь і алюміній з Канади. Зміни стануть чинними 12 березня.

«Крім того, Канада має негайно скасувати свій антиамериканський фермерський тариф у розмірі 250% - 390% на різні молочні продукти зі США, що тривалий час вважалося обурливим. Я незабаром оголошу надзвичайний стан щодо електроенергії в зоні загрози. Це дозволить США швидко зробити те, що необхідно, щоб пом'якшити цю образливу загрозу Канади. Якщо інші кричущі, довгострокові мита не будуть скасовані Канадою, я суттєво збільшу 2 квітня мита на автомобілі, що ввозяться до США, що, по суті, назавжди закриє автомобільний бізнес у Канаді», - пригрозив Трамп.

Президент США укотре наголосив, що для того, аби тарифи відмінити, Канада має стати 51-им штатом.

«Єдине, що має сенс, — щоб Канада стала нашим заповітним п'ятдесят першим штатом. Це змусило б усі мита та все інше повністю зникнути. Податки канадців будуть суттєво знижені, вони будуть безпечнішими, у військовому та іншому відношенні, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону... Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і у нас буде найбезпечніша та найкрасивіша країна у світі», - написав Трамп.

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