Маск знову атакував Сікорського і назвав його “маріонеткою Сороса”

Мільярдер відповів на допис про те, що Радослав Сікорський “є приятелем Алекса Сороса”, сина мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.

Cоратник президента США Ілон Маск знову атакував главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, назвавши його “маріонеткою Сороса”.

Раніше американський мільярдер назвав польського міністра “маленькою людиною” у дописі на соцплатформі X. Зараз триває суперечка, яка почалась після того, як Маск пригрозив відключити Starlink в Україні.

10 березня Маск відповів на допис про те, що Радослав Сікорський “є приятелем Алекса Сороса”, сина мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.

“Так, він маріонетка Сороса”, – написав Маск.

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Раніше Cікорський заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу, а системи для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі ‒ на суму близько 50 мільйонів доларів на рік. А якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, Варшаві доведеться шукати інших.

Маск відповів після цього, що Варшава платить лише незначну частину вартості за системи. “Тихо, маленька людина. Ви платите незначну частину вартості. І ніщо не замінить Starlink”, ‒ написав він у Twitter.

Керівник польського уряду Дональд Туск натомість нагадав американцям про норми дипломатичного спілкування. “Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть до менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Шановні друзі, подумайте”, ‒ заявив Туск.

Два дні тому державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати ніколи не погрожували відключити Україну від супутникової мережі Starlink. На його думку, якби не Starlink, то “Україна давно б війну програла, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею”.

Перед цим Маск прокоментував, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії". Потім мільярдер додав, що ніколи цього не зробить попри те, наскільки б він не погоджувався з політикою Києва. Він наголосив, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.