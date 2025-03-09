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У Польщі відреагували на заяву Маска щодо ймовірного відключення Starlink для ЗСУ

Якщо SpaceX виявиться ненадійним, Польща шукатиме альтернативу для ЗСУ.

У Польщі відреагували на заяву Маска щодо ймовірного відключення Starlink для ЗСУ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Глава польського МЗС Радослав Сікорський відповів на заяву Ілона Маска щодо систем Starlink, які начебто є основою української армії.

Радослав Сікорський у мережі "Х" заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу. 

"Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших", — заявив очільник МЗС Польщі.

  • Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії".
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