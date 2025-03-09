У Польщі відреагували на заяву Маска щодо ймовірного відключення Starlink для ЗСУ

Якщо SpaceX виявиться ненадійним, Польща шукатиме альтернативу для ЗСУ.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський відповів на заяву Ілона Маска щодо систем Starlink, які начебто є основою української армії.

Радослав Сікорський у мережі "Х" заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу.

"Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших", — заявив очільник МЗС Польщі.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025