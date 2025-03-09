У Польщі відреагували на заяву Маска щодо ймовірного відключення Starlink для ЗСУ

Глава польського МЗС Радослав Сікорський відповів на заяву Ілона Маска щодо систем Starlink, які начебто є основою української армії.
Радослав Сікорський у мережі "Х" заявив, що у разі відключення України від систем Starlink, Польща шукатиме альтернативу.
"Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших", — заявив очільник МЗС Польщі.
Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025
The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE
- Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії".