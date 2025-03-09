Маск заявив, що український фронт не витримає, якщо він вимкне Starlink

Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії".

Про це Маск написав у мережі "Х".

"Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один над Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!" — написав Маск.

Також він закликав до введення санкції проти топ-10 українських олігархів. За його словами після цього війна начебто припиниться.

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", — написав Ілон Маск.

Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.

Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.

Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.