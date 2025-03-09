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Маск заявив, що український фронт не витримає, якщо він вимкне Starlink

Також Маск закликав ввести санкції проти топ-10 українських олігархів.

Маск заявив, що український фронт не витримає, якщо він вимкне Starlink
Ілон Маск з написом на бейсболці "Make America Great Again"
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне свої системи супутникового зв'язку Starlink. Мовляв, система Starlink "є кістяком української армії".

Про це Маск написав у мережі "Х".

"Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один над Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув. від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася. Мир зараз!" — написав Маск.

Також він закликав до введення санкції проти топ-10 українських олігархів. За його словами після цього війна начебто припиниться.

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", — написав Ілон Маск.

  • Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.
  • Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.
  • Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.
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