Естонія закупить мінометів на 50 млн євро

Ці міномети можуть вражати цілі на відстані до 8,5 км.

Державний центр оборонних інвестицій Естонії підписав контракт на суму 50 млн євро з австрійським виробником зброї Hirtenberger Defense Europe на закупівлю мінометів калібру 120-міліметрів, які можна буксирувати.

Про це пише естонський мовник ERR.

Ці системи складаються із самого міномета дальньої дії, широкого спектру боєприпасів, допоміжного польового обладнання, систем прицілювання та повністю цифрової системи керування вогнем.

Міномети можуть вражати цілі на відстані до 8,5 км, забезпечуючи максимальну вогневу міць і надійність навіть у найскладніших умовах.

Система швидко встановлюється, проста у використанні та може бути інтегрована у спеціальні транспортні рішення.

Фото: Hirtenberger Defense Europe Міномет калібру 120 мм від Hirtenberger Defense Europe