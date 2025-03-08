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Естонія закупить мінометів на 50 млн євро

Ці міномети можуть вражати цілі на відстані до 8,5 км.

Естонія закупить мінометів на 50 млн євро
Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Державний центр оборонних інвестицій Естонії підписав контракт на суму 50 млн євро з австрійським виробником зброї Hirtenberger Defense Europe на закупівлю мінометів калібру 120-міліметрів, які можна буксирувати.

Про це пише естонський мовник ERR.

Ці системи складаються із самого міномета дальньої дії, широкого спектру боєприпасів, допоміжного польового обладнання, систем прицілювання та повністю цифрової системи керування вогнем.

Міномети можуть вражати цілі на відстані до 8,5 км, забезпечуючи максимальну вогневу міць і надійність навіть у найскладніших умовах.

Система швидко встановлюється, проста у використанні та може бути інтегрована у спеціальні транспортні рішення.

Міномет калібру 120 мм від Hirtenberger Defense Europe
Фото: Hirtenberger Defense Europe
Міномет калібру 120 мм від Hirtenberger Defense Europe

  • Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва.
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