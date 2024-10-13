​​Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Міністр оборони вважає, що така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

Через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт такої продукції. Однак, естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть згоди.

Він вважає, що така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для їхньої армії", - зазначив Певкур.

Він також додав, що в разі погодження співробітництва, Естонія закуповуватиме лише те, що необхідно для країни.

"Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", – пояснив Певкур.