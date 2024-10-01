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Естонія планує реструктурувати військову допомогу Україні, піднявши власне виробництво

Державні тендери планують оголошувати після того, як уточнюватимуть із Україною список потреб. 

Естонія планує реструктурувати військову допомогу Україні, піднявши власне виробництво
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Фото: Siim Lõvi/ERR

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має намір так реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств.

Про це пише ERR.

Цього року Естнія надала Україні військової допомоги на близько 100 мільйонів євро, що відповідає 0,25% валового внутрішнього продукту балтійської країни. У наступні роки планують продовжити ту саму політику, але в структурі допомоги будуть зміни: допомагатимуть тим, що вироблятимуть самі, щоб гроші йшли в естонську економіку та оборонну промисловість. 

За оцінкою Певкура, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції більше, ніж на 100 мільйонів євро на рік. Наразі йде уточнення потреб України, аби адаптувати продукцію під ці потреби.

"Ми передали Україні інформацію про наші можливості і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, в якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо потрібні якісь специфічні вироби", – зазначив очільник естонського оборонного відомства.

За його словами, державні тендери організують після того, як отримають від української сторони перелік необхідної продукці. 

Міністр оборони зазначив, що вся естонська продукція військового призначення, яка досі поставлялася в Україну, отримувала лише позитивні відгуки і є затребуваною. Йдеться про засоби аналізу бойової обстановки, безпілотники виробництва Threod, військові катери та протидронові рушниці виробництва Rantelon.

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