Суспільне: Сибіга визначився з кандидатурами своїх заступників. Один з них – Кислиця

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір призначити нинішнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю першим заступником, пише Суспільне з посиланням на джерела.

Про відповідний план міністр уже поінформував співробітників МЗС. Також він збирається призначити чотирьох заступників та залишити на цій посаді Євгена Перебийніса, який зайняв цю посаду за попереднього міністра.

Новими заступниками повинні стати посол з особливих доручень Мар'яна Беца, радник віцеспікерки Верховної Ради з міжнародних питань Олександр Міщенко і посол України в Нідерландах Олександр Карасевич . За даними журналістів, лист із цими іменами співробітники апарату отримали 29 вересня. Призначення ще має погодити уряд.

Сергій Кислиця є постпредом України при ООН з 2019 року, а до цього він був заступником міністра закордонних справ.