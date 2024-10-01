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Суспільне: Сибіга визначився з кандидатурами своїх заступників. Один з них – Кислиця

За даними журналістів, серед заступників свого попередника Дмитра Кулеби голова МЗС планує залишити одну людину. 

Суспільне: Сибіга визначився з кандидатурами своїх заступників. Один з них – Кислиця
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір призначити нинішнього постійного представника України при ООН Сергія Кислицю першим заступником, пише Суспільне з посиланням на джерела.

Про відповідний план міністр уже поінформував співробітників МЗС. Також він збирається призначити чотирьох заступників та залишити на цій посаді Євгена Перебийніса, який зайняв цю посаду за попереднього міністра.

Новими заступниками повинні стати посол з особливих доручень Мар'яна Беца, радник віцеспікерки Верховної Ради з міжнародних питань Олександр Міщенко і посол України в Нідерландах Олександр Карасевич . За даними журналістів, лист із цими іменами співробітники апарату отримали 29 вересня. Призначення ще має погодити уряд.

Сергій Кислиця є постпредом України при ООН з 2019 року, а до цього він був заступником міністра закордонних справ.

  • Одну з заступниць, Ірину Боровець, Сибіга звільнив через декілька днів після того, як очолив міністерство. Звільнення заступників попереднього міністра – поширена практика. 
  • Сьогодні про звільнення чотирьох своїх заступників повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Після вступу на посаду міністра торік він звільнив усіх заступників свого попередника, окрім одного. 
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