​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм

«Краще, ніж очікувалось», — сказав у розмові з LB.ua співробітник ОП, що супроводжував Володимира Зеленського в поїздці до США, на запитання про враження від зустрічі з Дональдом Трампом .

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський у супроводі делегації відвідує Скрентонський завод боєприпасів(SCAAP), штат Пенсільванія, 23 вересня 2024 року.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії та його соратники створили максимально несприятливе тло напередодні зустрічі.

Зокрема, кілька чільних республіканців публічно висловили невдоволення інтерв’ю Зеленського виданню The New Yorker, у якому він назвав кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса надто радикальним і зазначив, що «Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як».

Сам Дональд Трамп, коментуючи приїзд Володимира Зеленського до США, заявив, що той дуже хоче, щоб демократи виграли вибори. І додав, що «Зеленський є найкращим продавцем в історії — щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів» і «робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента — мене».

Експрезидент США також намалював апокаліптичну (і, м'яко кажучи, спотворену) картину українського сьогодення: «Країну повністю знищено. Мільйони і мільйони людей, включно з усіма цими великими солдатами, мертві. Ці чудові будівлі із золотими баштами (ймовірно, Дональд Трамп мав на увазі золоті бані українських соборів) знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста або селища. Ніколи! Вони ніколи не будуть відтворені, вони всі зруйновані, крім Києва… Три роки тому у вас була прекрасна цивілізація. Зараз більшої частини країни немає, спадщини немає».

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 26 вересня 2024 року.

Та найбільше критики спровокував візит української делегації на завод у Пенсільванії. Республіканців обурило, що Зеленського супроводжував сенатор-демократ від цього штату Боб Кейсі, який змагатиметься за переобрання цієї осені, і що сам факт поїздки в хиткий штат грає на руку демократам. Тож кілька членів Палати представників від Республіканської партії заявили, що необхідно перевірити, скільки коштів американських платників податків витратили на організацію візиту Володимира Зеленського у цей штат. А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон навіть звернувся до президента Зеленського з вимогою усунути з посади посла України Оксану Маркарову через «втручання у вибори в США».

Тоді ж, за інформацією Time, попередні домовленості про зустріч Зеленського й Трампа поставили на паузу. Ухилився від зустрічі і Майк Джонсон.

«Настрій був не найкращий», — визнає один з членів делегації.

Утім перемовники з обох сторін продовжували активно спілкуватися — і 27 вересня Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social лист Володимира Зеленського з проханням про зустріч, без власних коментарів. Того ж дня зустріч таки відбулася в Trump Tower у Нью-Йорку.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Перед тим, як усамітнитися, президент України й кандидат у президенти США коротко поспілкувалися з представниками медіа. Дональд Трамп, на подив шанувальників, нічого не сказав про припинення допомоги Україні та «мільярди, які доведеться повертати». Натомість він не скупився на компліменти візаві.

«Велика честь бачити президента серед нас, він багато пережив», — заявив Трамп і додав, що президент України «переживає колосальні труднощі» й під час перемовин «подивимося, до чого можна прийти».

Він також похвалив Зеленського за поведінку під час спроби імпічменту президента США у 2019-му: «Він був як зі сталі, він сказав: “Президент Трамп не скоїв нічого неправильного”».

«У нас хороші стосунки, — сказав Трамп про взаємини з президентом Зеленським, однак уточнив: — У мене також хороші стосунки з президентом Путіним».

«Сподіваюся, у нас з вами стосунки кращі», — зреагував Зеленський.

«Для танго потрібні двоє», — відповів Трамп.

Далі була майже двогодинна розмова без камер.

«Я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Було дуже багато деталей, які, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене напряму», — заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю FoxNews за підсумками зустрічі. Дональд Трамп багато запитував, зокрема, цікавився, якою є ситуація на полі бою, якою Україна бачить підтримку США, якими є мотиви Путіна почати вторгнення.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 р.

«Він (Дональд Трамп) був дуже ввічливим, реально ставив багато питань, уточнював деталі», — додав співрозмовник LB.ua, який перебував з президентом України у США. — Хотів краще зрозуміти ситуацію і те, як українці бачать її».

На його думку, «Трамп складний і далі може бути непросто, але з ним можна говорити».

«Він вірить у свою силу досягати угод, — зазначило джерело. — Тому зараз ми маємо дати американцям усі необхідні деталі і нашого бачення, і наших потреб. Ми приблизно розуміємо, що він хоче робити, але все одно треба ж дочекатися виборів. Трамп дивиться на ситуацію з позицій інтересів США. Зрозуміло, він не хоче, щоб Америка програла. І це власне те, що пояснюємо всім, з ким контактуємо: потрібна перемога України, потрібно, щоб Україна була союзницею. Бо це також буде перемогою Америки».

Ще один співрозмовник LB.ua, який тісно комунікує з представниками Республіканської партії США, припустив, що основою гіпотетичного досягнення угоди з Росією, про яку каже Трамп, може бути радикальне зниження цін на нафту.

Він нагадав, що на початку вересня Дональд Трамп, виступаючи у Нью-Йоркському економічному клубі, заявляв: «Коли в Путіна барель по 100 доларів — війна працює. Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів».

***

Одразу кілька членів делегації в розмові з LB.ua звернули увагу на те, що Дональд Трамп провів Володимира Зеленського аж до авто — мовляв, це найвищий вияв поваги.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року.

Однак уже після зустрічі з українським лідером риторика Трампа про здатність швидко досягти миру не змінилася. Як і віра в здатність домовитися з Володимиром Путіним.

«Я багато чого навчився, але гадаю, не змінився з того погляду, що ми обидва хочемо, щоб усе закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час. Вона (війна) має зупинитися, президент (Зеленський) хоче, щоб вона зупинилася. І я певен, що президент Путін хоче, щоб вона зупинилася. І це гарне поєднання», — заявив він.

На питання про те, який саме вигляд матиме справедлива угода, кандидат у президенти США традиційно без жодної конкретики зазначив: «Поки що рано про це говорити. У мене є свої ідеї, і у президента точно є свої ідеї. Це має бути справедливо».

Наостанок Дональд Трамп пообіцяв, що обов'язково відвідає нашу країну: «Я обов'язково приїду в Україну, це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все». Про те, що «країну повністю знищено», у присутності Зеленського він не згадував.