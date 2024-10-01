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Іран застосував для удару по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет

Ізраїль наголосив, що ця ракетна атака Ірану матиме наслідки.

За даними ізраїльської армії, з Ірану по Ізраїлю було запущено близько 200 ракет.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив військовий речник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі, кілька ударів було в центрі країни та на півдні, і ця ракетна атака Ірану матиме наслідки.

В свою чергу, Іран заявив, що повністю готовий до будь-якої відповіді після запуску ракет по Ізраїлю.

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Місія Ірану в ООН назвала атаку "законною, раціональною та законною відповіддю".

"Якщо сіоністський режим наважиться відповісти або вчинить подальші акти зловмисництва, наступна і нищівна відповідь почнеться. Регіональним державам і прихильникам сіоністів рекомендується розлучитися з режимом", - повідомила місія Ірану.

Зазначається, що наказ запустити ракети по Ізраїлю був відданий Верховним лідером Хаменеї, який залишається в безпечному місці.

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