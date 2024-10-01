39-й президент США Джиммі Картер святкує столітній ювілей

Після програшу на виборах у 1980 році колишній президент присвятив своє життя боротьбі за права людини і волонтерству.

39-й президент США Джиммі Картер, який перебував на посаді з 1977 по 1981 рік, став першим колишнім главою Білого дому, який досяг столітнього рубежу.

Будучи президентом, Картер відчутно покращив системи соціального захисту та охорони здоров'я США, Його заслугами також є Кемп-Девідська угода між Ізраїлем та Єгиптом та угода щодо використання Панамського каналу.

Фото: Warren K. Leffler Президент США Джиммі Картер тисне руку президенту Єгипту Анвару Садату та прем’єр-міністру Ізраїлю Менахему Бегіну під час підписання єгипетсько-ізраїльського мирного договору

Реагуючи на вторгнення СРСР в Афганістан, президент Картер дозволив ЦРУ передавати озброєння “безпосередньо або через треті країни афганським супротивникам радянської інтервенції в Афганістан” і організовувати навчання з його використання. Він також запровадив санкції проти СРСР і закликав до бойкоту літніх Олімпійських ігор 1980 року в Москві.

Як повідомляє The Hill, лауреат Пулітцерівської премії, історик Кай Берд описав роки Картера в Білому домі як “недооцінені”: “Він змінив економіку в країні, дерегулюючи національні авіакомпанії, вантажоперевезення, алкоголь. Під час його президентства вони вперше обов’язково використовували ремені безпеки та подушки безпеки в усіх нових автомобілях, щороку рятувало життя 10 000 американців”.

“Він поставив права людини в якості основного принципу всієї зовнішньої політики США, і з тих пір це є чинником”, – додав Берд.

Джиммі з дружиною Розалін та Елвісом Преслі, з яким подружжя підтримувало приятельскі стоунки

Під час каденції Картера, 4 листопада 1979 pоку, під час “Ісламської революції” група іранських студентів захопила посольство США в Тегерані, взявши в заручники 52 дипломатів та громадян США. Їх утримували упродовж 444 днів і нездатність адміністрації Білого дому визволити їх стала однією з головних причин поразки Картера на президентських виборах 1980 року. Заручників звільнили звільнили відразу після того, як 20 січня 1981 року Рональд Рейган змінив Джиммі Картера на посаді президента.

Волонтерська діяльність стала візитною карткою життя Картера після Білого дому. Він заснував Центр Картера, неурядову організацію, метою якої є просування прав людини та сприяння покращенню якості життя людей у країнах, що розвиваються. У 2007 році Картер заснував організацію “Новий баптистський завіт за соціальну справедливість”.

У 2017 році Джиммі Картера госпіталізували в Канаді через зневоднення. 92-річному політику тоді стало зле під час участі у благодійній акції Habitat for Humanity з будівництва житла для бідних у місті Вінніпег, після того, як протягом години працював ручною пилкою над сходами для одного з будинків.

Фото: https://www.habitat.org/ Джиммі та Розалінн Картер

Наступники неодноразово залучали Картера до виконання дипломатичних місій на Близькому Сході, у Північній Кореї і Тайвані.

Картер є автором ряду книг про міжнародну політику та релігію, він також отримав три премії “Греммі” за аудіоверсії своїх книг про віру. У 2002 році став лауреатом Нобелівської премії миру. На його честь названо підводний човен ВМС США, регіональний аеропорт і вид риби “Etheostoma jimmycarter”.

У 2014 році він заявляв, “що анексія Криму з боку Росії була неминучою і закликав президента Обаму не постачати зброю Україні.

24 лютого 2022 року Картер засудив агресію РФ: “Неспровокований напад Росії на Україну з використанням військової та кіберзброї порушує міжнародне право та основні права людини українського народу. Я засуджую цей несправедливий напад на суверенітет України, який загрожує безпеці в Європі та всьому світі, і закликаю президента Путіна припинити всі військові дії та відновити мир. Сполучені Штати та їх союзники повинні підтримати народ України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення”.

18 лютого 2023 року 98-річний Картер заявив, що відмовився від подальшого лікування і проведе решту життя з родиною і отримуватиме хоспісну допомогу замість додаткового медичного втручання.