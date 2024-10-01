У Грузії почали наповнювати реєстр "іноагентів". У списку – "Молодіжна організація українців"

На сайті публічного реєстру Грузії опубліковано найменування організацій та їх фінансові декларації.

У Грузії через два місяці після повноцінного набрання чинності закону "Про прозорість іноземного впливу" до реєстру внесли перші грузинські некомерційні організації.

Про це пише "Ехо Кавказу".

До реєстру внесли п'ять організацій: "Молодіжна організація українців Грузії – Світанок", "Професійна спілка фермерів та сільськогосподарських працівників Грузії", "Кутаїський Дім Молоді", "Союз християн" та "Єврейський культурно-просвітницький фонд".

На сайті публічного реєстру Грузії опубліковано найменування організацій та їх фінансові декларації.

Згідно із законом, ЗМІ та неприбуткові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу із-за кордону (а це абсолютна більшість грузинських онлайн-ЗМІ та організацій, які працюють переважно із західними фондами), мали внести заяву про реєстрацію як організацій, які є "провідниками іноземного впливу".

Багато неурядових організацій та ЗМІ заявили, що не підкоряться закону «Про прозорість іноземного впливу» і не реєструватимуться. Невиконання закону, у тому числі відмова у реєстрації загрожує великими штрафами.

Для виявлення "організацій-провідників іноземного впливу" та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції у будь-який час може провести перевірку, а уповноважений чиновник отримати необхідну інформацію, у тому числі персональні дані.