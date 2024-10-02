За час повномасштабної війни Росія арештувала не менше шести науковців, зокрема дотичних до гіперзвукових досліджень

Але Кремль і раніше звинувачував дослідників у шпигунстві.

За попередні шість років щонайменше десяток російських науковців були заарештовані, серед них ті, хто займався аеродинамікою та гіперзвуковими технологіями. Деяких з них звинуватили в передачі наукових даних, а останнього такого обвинувачуваного посадили до в'язниці на 15 років, пише Wall Street Journal.

Частина цих науковців за згодою Росії займалася дослідженнями спільно з іншими країнами. Ще частина працювала над проєктами оборонної сфери.

Зараз російське наукове співтовариство побоюється, що будь-хто, хто працював над технологією, яка може бути використана у зброї, буде затриманий і ув’язнений.

Особливу паніку в Москви викликає можливість витоку даних про гіперзвукову зброю – ракет, які окупанти застосовують проти України. Щонайменше шестеро науковців заарештовані за період повномасштабної війни в Україні.

Практика арештів науковців була ще під час Радянського союзу, а Володимир Путін відновив її в 2018 році, коли повідомив про гіперзвукову ядерну зброю, від якої в США нібито не існує захисту. Тоді деякі аналітики припускали, що арешти науковців – це частина вистави, покликана імітувати важливість технологічного прориву Росії. Але кількість затриманих все ж говорить про наростання параної.