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У МЗС Ірану атаку на Ізраїль назвали "самообороною"

Військові дії "завершені", якщо Ізраїль не "спровокує нові удари у відповідь".

У МЗС Ірану атаку на Ізраїль назвали "самообороною"
Іранські ракети в небі над Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соціальних мережах прокоментував атаку на Ізраїль, під час якої було використано приблизно 200 балістичних ракет.

Як пише Reuters, напад, який, за попередньою інформацією, не призвів до жертв чи значних руйнувань, в Тегерані вважають "самообороною проти Ізраїлю". У МЗС також нарікають, що тривалий час "утримувалися від операції, щоб дати простір для мирної угоди щодо Смуги Гази".

Міністр заявив, що наразі "військові дії завершено", але наголосив, що так буде лише за умови, що "ізраїльський режим не спровокує нові удари у відповідь, які будуть сильнішими та потужнішими". 

Тим часом Сполучені Штати попередили Ізраїль, що не виключають повторної атаки території країни з боку Ірану. 

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