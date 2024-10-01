​Шольц планує зателефонувати Путіну напередодні зустрічі G20, - Die Zeit

Канцлер Німеччини раніше говорив, що не розмовляв із російським президентом з 2022 року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє німецька газета Zeit з посиланням на співрозмовників в уряді.

За даними джерел видання, Шольц хоче обговорити міжнародні питання, пов'язані з війною Росії проти України, а також - "знайти способи зменшити напруженість між Москвою і Заходом".

Розмову заплановано напередодні зустрічі G20 у Бразилії, що відбудеться 18-19 листопада.