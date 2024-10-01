​Шольц планує зателефонувати Путіну напередодні зустрічі G20, - Die Zeit

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє німецька газета Zeit з посиланням на співрозмовників в уряді.
За даними джерел видання, Шольц хоче обговорити міжнародні питання, пов'язані з війною Росії проти України, а також - "знайти способи зменшити напруженість між Москвою і Заходом".
Розмову заплановано напередодні зустрічі G20 у Бразилії, що відбудеться 18-19 листопада.
- Востаннє Шольц і Путін говорили по телефону у грудні 2022 році. До цього вони спілкувалися частіше. А за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Москву. Пізніше ШОльц розповів, як Путін переконував його в тому, що Україна начебто "належить" Росії.
- У червні минулого року Шольц заявив, що хоче підтримувати зв'язок із Путіним і хочу провести з ним переговори. Конкретних дат він не називав, лише зазначивши, що планує "якось поговорити" із Путіним, хоча той "витер ноги" об міжнародне право.
- Коли проросійські активісти намагалися зірвати виступ Шольца на мітингу партії СДПН 2 червня під Берліном, він наголосив, що розпалювач війни - це Путін, оскільки він ризикує життям власних громадян для власних амбіцій.
- 10 вересня 2024 року представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт також говорив, що Шольц готовий поспілкуватися з Путіним, якщо буде нагода та "слушний момент".