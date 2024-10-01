Пентагон уклав із Boeing контракт на виробництво бомб для України

Міноборони США уклало контракт із компанією Boeing вартістю 6,9 млрд дол. на виробництво бомб малого діаметра з подальшим їх продажем, зокрема Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Угода передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметру.

"Цей контракт передбачає іноземні військові продажі (FMS) Японії, Болгарії та Україні", – йдеться у повідомленні.

Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року.