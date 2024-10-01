Пентагон уклав із Boeing контракт на виробництво бомб для України

Міноборони США уклало контракт із компанією Boeing вартістю 6,9 млрд дол. на виробництво бомб малого діаметра з подальшим їх продажем, зокрема Україні.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Угода передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметру.
"Цей контракт передбачає іноземні військові продажі (FMS) Японії, Болгарії та Україні", – йдеться у повідомленні.
Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року.
- Наприкінці серпня міноборони США уклало контракт на виробництво ракет Javelin на суму 1,3 млрд доларів.
- У вересні Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).
- Перед цим США оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати агресію.