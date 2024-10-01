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Пентагон уклав із Boeing контракт на виробництво бомб для України

Контракт вартістю 6,9 млрд доларів передбачає виробництво бомб малого діаметру.

Пентагон уклав із Boeing контракт на виробництво бомб для України
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Міноборони США уклало контракт із компанією Boeing вартістю 6,9 млрд дол. на виробництво бомб малого діаметра з подальшим їх продажем, зокрема Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону. 

Угода передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметру.

"Цей контракт передбачає іноземні військові продажі (FMS) Японії, Болгарії та Україні", – йдеться у повідомленні.

Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року. 

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