Сьогодні у США відбудуться дебати між кандидатами на пост віцепрезидента

Тім Волз та Джей Ді Венс дебатуватимуть упродовж півтори години у студії в Нью-Йорку.

1 жовтня увечері відбудуться дебати між кандидатами на пост віцепрезидента США: сенатором штату Огайо Джей Ді Венсом (кандидатом від Дональда Трампа) і губернатором Міннесоти Тімом Волзом (кандидатом від Камали Гарріс).

Про це пише CBS News.

Дебати відбудуться у Центрі мовлення CBS у Нью-Йорку і розпочнуться о 21:00 за східним часом. Сторони погодилися на 90-хвилинні дебати з двома чотирихвилинними рекламними паузами. Під час перерв командам не дозволятимуть спілкуватися з кандидатами.

Модераторами будуть ведучий і відповідальний редактор "CBS Evening News" Нора О’Доннелл і головний кореспондент із закордонних справ Маргарет Бреннан.

Першим виступатиме Волз.

Кандидати, які не зможуть принести на сцену заздалегідь написані записи чи реквізит, матимуть дві хвилини, щоб підготуватися та дві хвилини, щоб відповісти. Їм буде надано одну хвилину для спростувань. На розсуд модераторів кандидати можуть отримати додаткову хвилину для продовження дискусії.

На відміну від президентських дебатів, мікрофон кандидата не вимикатиметься під час виступу його опонента, але канал залишає за собою право вимкнути мікрофони.

Кожному кандидату надається дві хвилини для заключного слова. Обидва кандидати не знають теми та питання, які звучатимуть під час дебатів.