У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа

Демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, організованих телеканалом ABC News. Далі - найголовніші їхні заяви.

Про війну в Україні

Дональд Трамп: "Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Байден та вона не мають сміливості сказати Європі, щоб та витрачала більше грошей на оборону. Їх треба змусити до паритету з нами. Я знаю Зеленського і Путіна, вони поважають мене, вони не поважають Байдена. Байден поняття не мав, як розмовляти з Путіним. Ми граємось на межі Третьої світової війни. (Питання ведучого: Чи вважаєте ви, що в інтересах США, щоб Україна перемогла?) Я вважаю, що в інтересах США припинити цю війну".

Камала Гарріс: "Трамп говорить про завершення війни, але він просто хоче покинути Україну. Якби він був президентом, Путін зараз сидів би в Києві і дивився в бік решти Європи, починаючи з Польщі".

Дональд Трамп: "Путін би сидів у Москві, значно щасливіший, ніж він є зараз. Ніхто чомусь не згадує, що в нього є ядерна зброя, я про це пам'ятаю. Вони надіслали Гарріс, щоб вона говорила про мир за три дні до війни. Через три дні розпочалася війна. Ось результат їхньої роботи".

Про економіку

Камала Гарріс: "Я зростала у родині, що належить до середнього класу, і я єдина кандидатка, яка хоче поліпшити становище середнього класу, малого бізнесу. Я планую знизити для них податки, в той час як Трамп хоче знизити податки лише для багатих. 16 лауреатів Нобелівської премії сказали, що його план щодо економіки призведе до жахливих наслідків. Він продавав Китаю технології, які дозволили їм посилити військову промисловість, він фактично продав країну".

Дональд Трамп: "Останні чотири роки були катастрофою для країни, ми мали найвищу інфляцію. При мені економіка була найкращою за історію країни, і я поверну її. У неї немає плану щодо економіки, вона просто скопіювала те, що було у Байдена, там чотири речення. Вона марксистка, всі це знають".

Про аборти

Дональд Трамп: "Демократи мають радикальну позицію щодо абортів. Вони згодні робити аборти на 9 місяці вагітності. Вони згодні вбивати дітей після народження. Я поважаю право на винятки щодо жертв зґвалтувань, інцесту або в разі загрози для життя матері. Нехай вирішують штати, а не федеральний уряд. Верховний суд мав мужність віддати це на розгляд штатів".

Камала Гарріс: "Трамп бреше, що в цій країні можна вбивати дітей після народження. Він бреше, що його план щодо абортів містить винятки для жертв насильства. Уряд та Дональд Трамп не мають права говорити жінкам, що робити з їхніми тілами. Коли ми відновимо дію судового рішення про дозвіл на аборти, я з гордістю підпишу це як закон".

Про мігрантів

Камала Гарріс: "Я підтримувала законопроєкт про безпеку кордону, який би збільшив кількість прикордонників на 1500 осіб. Але Дональд Трамп зателефонував конгресменам і сказав, що цей законопроєкт треба "вбити", щоб його в жодному разі не ухвалили".

Дональд Трамп: "Ми втрачаємо нашу країну. Вони дозволили мільйонам людей потрапити в нашу країну. Мігранти, яких вони сюди привели, їдять собак та котів у містах. Якщо вона стане президентом, ми станемо Венесуелою на стероїдах. У багатьох країнах світу знизилася злочинність, бо всі злочинці потрапили в Америку. Заяви ФБР про зменшення злочинності - це шахрайство. Вона віцепрезидент, вона може просто зараз поїхати у Вашингтон, витягнути президента з ліжка і змусити його підписати указ про закриття кордону".

Про кримінальні справи

Дональд Трамп: "Вони використовують фейкові справи проти мене як зброю. В усіх справах були залучені демократи. Я виграю усі справи та апеляції, судді скасовують справи. Через те, що вони говорять про мене, через те, що називали мене "загрозою для демократії", я ледь не отримав кулю у голову".

Про штурм Капітолію

Дональд Трамп: "Я казав своїх прихильникам, що вони мають поводитися мирно та патріотично. Жодна людина не загинула з боку правоохоронців. Натомість поліцейських застрелив одну жінку, хоча не мав права в неї стріляти. Я не мав стосунку до штурму. Я не організовував його. Я пропонував Ненсі Пелосі посилити захист будівлі Конгресу, вона відмовилася. Я не визнаю, що програв вибори у 2020 році. Я отримав 75 мільйонів голосів, що є найбільшим показником для чинного президента".

Камала Гарріс: "Президент Сполучених Штатів підбурив озброєний натовп штурмувати нашу столицю. Він мав би зазнати імпічменту. Він казав, що в разі певних результатів виборів будуть "криваві наслідки". Ніхто не має права підривати основи нашої демократії, якщо йому не подобаються результати виборів".

Про міжнародну політику

Дональд Трамп: "Віктор Орбан казав, що потрібно повертати Трампа, бо світ вибухає. Трампа поважали у Китаї, у КНДР, у Росії. Ніхто не поважає слабкого чоловіка, якого я переміг на дебатах кілька місяців тому. Якби я був президентом, Путін ніколи б не пішов війною в Україну, не було б смертей мільйонів людей. Путін сказав, що він її підтримує, думаю, він справді мав це на увазі. Бо за демократів Путіну надто багато всього зійшло з рук".

Про війну в Газі

Камала Гарріс: "Війна повинна закінчитися мирною угодою у відповідності до принципу двох держав. Ізраїль має право захищатися".

Дональд Трамп: "Якби я був президентом, війна б не розпочалася. Вона ненавидить Ізраїль. Вона відмовилася зустрічатися із Біньяміном Нетаньягу. Якщо вона стане президентом, Ізраїль перестане існувати через два роки. Коли я був президентом, Іран був банкрутом. Тепер в Ірану повно грошей, вони можуть ними розкидатися".

Про расову ідентичність

Дональд Трамп: "Мені все одно, ким вона себе вважає, немає різниці, нехай буде ким хоче. Я читав, що вона не хотіла, щоб її вважали темношкірою, тепер вона хоче".

Камала Гарріс: "Це трагедія, що президентом хоче стати людина, яка упродовж своєї кар'єри постійно хоче поділяти американців за ознакою раси".