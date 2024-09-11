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Палестина вперше посіла місце серед держав-членів на Генасамблеї ООН

Держава, суверенітет якої визнає Україна, все ще не матиме права голосу.

Палестина вперше посіла місце серед держав-членів на Генасамблеї ООН
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Відкриття 79-ої сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй супродовжувалося історичною подією: вперше Палестина отримала право сидіти серед держав-членів ООН.

Як пише сайт Організації, представник Палестини отримав можливість брати участь у роботі Генасамблеї, але це не означає надання членства та не дає йому права голосу чи висування своїх кандидатів на посади в органи ООН. 

Чимало дипломатів зустріли оплесками момент, коли посол Палестини в ООН сів на відведене для країни місце. 

Україна визнає суверенітет Палестини та має з нею дипломатичні зв'язки.

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