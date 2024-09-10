​Прокурор МКС про відмову Монголії заарештувати Путіна: "Не треба розчаровуватися, результати будуть"

Раніше вже були випадки невиконання Римського статуту в минулому, коли держави не працювали із судом.

Відмова Монголії як країни-учасниці Римського статуту виконати норми Міжнародного кримінального суду і заарештувати президента Росії Володимира Путіна не є трагедією.

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це вперше за два роки... відтоді, коли були видані ордери на арешт. Він (Путін) уперше був на території країни-підписанта Римського статуту. Задокументовано, що інших країн, які є членами МКС, він не відвідував.... Тому зрозуміло, що ордери на арешт уже працюють", - сказав Хан на пресконференції разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

Хан додав, що раніше вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не працювали із судом.

"Не треба розчаровуватися, результати ми побачимо, але це не буде легко. Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом", - сказав Хан.

Прокурор МКС розповів, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.

"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не працювала з судом. Відповідно, це все контролюється суддями.... Судді в курсі того, що сталося... Як правило, коли відбуваються такі випадки, то відбувається генеральне засідання всіх держав-членів (МКС) і відповідно ухвалюють рішення", - сказав Хан.

Візит Путіна до Монголії

На початку вересня Путін поїхав до Монголії – країні-учасниці Римського статуту, яка мала б заарештувати його відповідно до ордеру МКС.

У березні минулого року МКС видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ. Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".

Цьогоріч улітку США передали до МКС докази воєнних злочинів Росії. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії.

У вересні у Києві запрацював польовий офіс МКС. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги. 15 вересня президент Зеленський зустрівся з прокурором Карімом Ханом. Зеленський зазначив, що крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати.

Зазначимо, що постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.