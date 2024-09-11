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Камала Гарріс хоче повторних дебатів із Трампом у жовтні

Поки неясно, чи Трамп погодиться на повторні дебати.

Камала Гарріс хоче повторних дебатів із Трампом у жовтні
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Ще одні дебати між кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом можуть відбутися у жовтні. Тоді ж можуть відбутися дебати і на пост віце-президента.

Про це пише The Washington Post.

Після перших дебатів, які відбулися 10 вересня, кампанія демократки оголосила про бажання провести другу зустріч із кандидатом від Республіканської партії до виборів у листопаді. 

Як повідомило виданню анонімне джерело, рішення про запит на повторні дебати було прийнято до того, як обидва кандидати вийшли на сцену у вівторок увечері.

Згодом голова передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон після дебатів зазначила, що Гарріс готова до повторної зустрічі. 

Раніше Трамп закликав провести три тури дебатів, але поки неясно, чи погодиться він на повторну зустріч після зустрічі у Філадельфії.

"Ми розглянемо це, але вони хочуть повторних дебатів, тому що вони програли", – сказав Трамп.

Очікується, що кампанія демократки продовжить наполягати на тому, щоб мікрофони кандидатів були включені в прямий ефір під час наступної зустрічі – позиція, на яку кампанія Трампа відмовилася погодитися під час дебатів у вівторок.

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