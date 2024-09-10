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Під час дебатів Трампа та Гарріс очікуються протести

Навколо Національного конституційного центру зводять поліцейські загородження.

Під час дебатів Трампа та Гарріс очікуються протести
Філадельфія
Фото: EPA/UPG

Філадельфія готується до головної події початку осіннього політичного сезону у США - перших теледебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

Як пише Reuters, місцева поліція зводить загородження та барикади поблизу Національного конституційного центру, де відбудеться захід. Усе через обіцянки пропалестинських активістів, незадоволених рішучою підтримкою Ізраїлю з боку Гарріс, провести масштабний протест.

Свій мітинг, але мирний, готують демократи. В одному з місцевих готелів вони проведуть так звану "watch party" - вечірку, під час якої стежитимуть за ходом дебатів. Очікується, що Гарріс прибуде сюди на зустріч із прихильниками після завершення телеетеру. 

Натомість плани Дональда Трампа після дебатів пресі дізнатися не вдалося. 

Дебати триватимуть 90 хвилин з двома комерційними павзами. Вони розпочнуть о 9 годині за часом східного узбережжя США - у Києві буде четверта ночі. Під час відповіді на запитання кожного із кандидатів мікрофон опонента буде вимикатися. 

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