ЗМІ: Конгрес отримав від Білого дому документ щодо стратегії війни в Україні

Вимога щодо його надання містилася в ухваленому законі про безпекове фінансування на 61 млрд доларів.

Агенція Reuters з посиланням на джерела в американському Конгресі стверджує, що парламент США нарешті отримав від адміністрації президента Джо Байдена документ, який містить пояснення стратегії Вашингтона щодо війни в Україні.

Як нагадують журналісти, вимога офіційно донести до конгресменів бачення Білого дому щодо шляхів перемоги нашої держави містилася у законі про фінансування сфери оборони, що був схвалений обома палатами навесні і передбачав 61 мільярд доларів допомоги для України.

Щоправда, кінцевим терміном для подання такого документа визначався червень. Затримка з боку президента у три місяці неодноразово була предметом жорсткої критики, особливо з боку республіканців. Ті говорили, що виступають в цілому за підтримку України, але "не хочуть робити це сліпо, а стратегію Байден винен не лише Конгресу, але й усьому американському народу".

Конгресмени, які підтвердили Reuters отримання Палатою представників стратегії, заявили, що поки не мали змоги ознайомитися з її змістом.