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Понад десяток регіонів Росії опинилися під атакою дронів (доповнено)

Про вибухи повідомляють на південних околицях Москви.

Понад десяток регіонів Росії опинилися під атакою дронів (доповнено)
"Бавовна" у Брянську, ілюстративне фото
Фото: t.me/chubarov_refat

Для російських регіонів ніч видалася тривожною: у чималій кількості областей місцева влада повідомила про загрозу ударних безпілотників.

Потужні вибухи було чути у Брянську. Губернатор заявив, що лише за годину сили російської ППО нібито ліквідували 21 БПЛА. 

Про звуки, які нагадують роботу засобів протиповітряної оборони, повідомляють місцеві жителі у південних околицях Москви.

Також безпілотники зафіксовані у Бєлгородській, Брянській, Курській, Воронезькій, Тульській, Орловській, Калузькій, Смоленській, Тамбовській, Липецькій областях та Краснодарському краї.  

Доповнення 3:22 : атаку на Москву підтвердив мер Сергій Собянін. Три аеропорти столиці окупантів закрито. 

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