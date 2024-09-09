Поліція підозрює трьох мешканок Херсону у співпраці з окупантами

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності трьом жінкам, які під час окупації добровільно погодилися співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

За даними поліції, всі троє жінок в червні 2022 року почали працювати у так званій “воєнно-гражданской адміністраціі Хєрсонской городской тєріторіальной громади”.

75-річна херсонка обійняла посаду “дірєктора дєпартамєнта соціальной політікі”, ще одна, її ровесниця, стала “замєстітєлєм глави воєнно-гражданской адміністрациі Хєрсонской городской тєріторіальной громади”.

Крім того, 39-річна мешканка міста погодилася працювати “начальніком отдєла по работє с пєрсоналом”.

Їх посади були пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій.

Поліцейські кваліфікували дії жінок за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України та заочно повідомили їм про підозру.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.