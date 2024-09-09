МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до РФ

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Дипломата попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
МЗС України висловило Амузегару глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.
"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — зазначили у відомстві.
- У МЗС України відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет до РФ і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
- Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.