МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до РФ

У МЗС попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Дипломата попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

МЗС України висловило Амузегару глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — зазначили у відомстві.