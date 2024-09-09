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МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до РФ

У МЗС попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.

МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до РФ
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.  Дипломата попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

МЗС України висловило Амузегару глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — зазначили у відомстві.

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