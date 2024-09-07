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Єрмак і радник президента ПАР Рамафоси обговорили реалізацію рішень Саміту миру

Також ішлося про подальшу співпрацю між Україною і ПАР.

Єрмак і радник президента ПАР Рамафоси обговорили реалізацію рішень Саміту миру
Президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. 

За словами Єрмака, йшлося про наступні кроки щодо реалізації рішень Саміту миру, а також про імплементацію формули миру. 

Сторони також обговорили ситуацію на фронті та подальшу співпрацю між Україною і ПАР.

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