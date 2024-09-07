Єрмак і радник президента ПАР Рамафоси обговорили реалізацію рішень Саміту миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.
За словами Єрмака, йшлося про наступні кроки щодо реалізації рішень Саміту миру, а також про імплементацію формули миру.
Сторони також обговорили ситуацію на фронті та подальшу співпрацю між Україною і ПАР.
- Як відомо, на інавгураційному саміті миру ПАР надіслав свого представника, який, однак не поставив підпис під комюніке.
- Перед цим президент ПАР Сиріл Рамафоса повідомив, що не приїде на захід.