Президент розповів партнерам про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області і наслідки російського ракетного терору.

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Італії з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.

За словами Зеленського, він розповів партнерам про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області і наслідки російського ракетного терору.

Фото: ОПУ Зустріч Володимира Зеленського з делегацією Конгресу США

Також ішлося про ППО і потреби бійців.

"Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - додав глава держави.