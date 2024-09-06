Президент Володимир Зеленський зустрівся в Італії з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом.
За словами Зеленського, він розповів партнерам про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області і наслідки російського ракетного терору.
Також ішлося про ППО і потреби бійців.
"Окремо обговорили першочергові потреби наших воїнів. Одні з ключових пріоритетів – отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16", - додав глава держави.
- Минулого місяця Президент Зеленський заявив - він розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в рамках якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.
- Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема реактивних винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.