"Рамштайн": Умєров підсумував отриману допомогу від партнерів

Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".

Міністр зауважив, що є велика "зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості".

підсумки 24-го засіданні "Рамштайн"

"З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів", - зазначив глава Міноборони.

Серед наданої допомоги від союзників Умєров згадав про: