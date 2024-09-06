Зеленський розповів про виробництво зброї під землею

Це необхідно для того, щоби "українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується".

Україна налагоджує виробництво зброї під землею.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії.

Він зазначив, що у нашій державі будують укриття для шкіл і навіть зводять підземні школи, переміщують підприємства, щоби економіка могла продовжувати функціонувати. Також це стосується і виробництва зброї.

"Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоби українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми поступово розгорнули наші власні дрони та ракети і ми поступово переносимо цю війну до Росії, щоб зрештою Путін відчув тиск", - сказав Зеленський.