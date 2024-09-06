Зеленський розповів про виробництво зброї під землею

Україна налагоджує виробництво зброї під землею.
Таку заяву зробив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії.
Він зазначив, що у нашій державі будують укриття для шкіл і навіть зводять підземні школи, переміщують підприємства, щоби економіка могла продовжувати функціонувати. Також це стосується і виробництва зброї.
"Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоби українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми поступово розгорнули наші власні дрони та ракети і ми поступово переносимо цю війну до Росії, щоб зрештою Путін відчув тиск", - сказав Зеленський.
- Торік у Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею. Там є кімната інтенсивної терапії з підведеним киснем та операційна.
- У Запорізькій області тим часом йде будівництво підземних шкіл.