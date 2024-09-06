Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 600 виробників
До програми "Національний кешбек" приєдналися понад 600 виробників
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розповів про виробництво зброї під землею

Це необхідно для того, щоби "українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується".

Зеленський розповів про виробництво зброї під землею
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Україна налагоджує виробництво зброї під землею.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії.

Він зазначив, що у нашій державі будують укриття для шкіл і навіть зводять підземні школи, переміщують підприємства, щоби економіка могла продовжувати функціонувати. Також це стосується і виробництва зброї.

"Ми започатковуємо виробництво зброї під землею, щоби українські солдати могли захистити себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Ми поступово розгорнули наші власні дрони та ракети і ми поступово переносимо цю війну до Росії, щоб зрештою Путін відчув тиск", - сказав Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies