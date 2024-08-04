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​Очільник Запорізької ОВА показав, як будують підземні школи в регіоні

Всього має бути збудовано п'ять таких закладів.

​Очільник Запорізької ОВА показав, як будують підземні школи в регіоні
Укриття в школі (архівне фото)
Фото: Fcebook/Оксен Лісовий

У Запоріжжі йде будівництво підземних шкіл.

Про це повідомив очільник обладміністрації Іван Федоров і опублікував відео, на якому показано будівництво двох таких шкіл

"Будуємо "підземні школи" у Запоріжжі. Підрядники працюють щодня, навіть у неділю", – написав він.

У червні повідомлялося, що в області будують п'ять підземних шкіл: три в обласному центрі та дві в Запорізькому районі.

Підземні школи почали будувати в Україні, аби захистити дітей від російських ударів. Раніше мер Харкова також повідомив, що в місті буде 3-4 підземні школи.

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