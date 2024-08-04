Всього має бути збудовано п'ять таких закладів.

У Запоріжжі йде будівництво підземних шкіл.

Про це повідомив очільник обладміністрації Іван Федоров і опублікував відео, на якому показано будівництво двох таких шкіл

"Будуємо "підземні школи" у Запоріжжі. Підрядники працюють щодня, навіть у неділю", – написав він.

У червні повідомлялося, що в області будують п'ять підземних шкіл: три в обласному центрі та дві в Запорізькому районі.

Підземні школи почали будувати в Україні, аби захистити дітей від російських ударів. Раніше мер Харкова також повідомив, що в місті буде 3-4 підземні школи.