Сили ППО вночі збили п'ять "Шахедів"

Повітряні цілі ліквідували у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

У ніч на неділю, 4 серпня, росіяни атакували Україну двома ракетами і 5 ударними безпілотниками, сили ППО збили усі п’ять ворожих дронів.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук

"У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed", район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ", — деться у повідомленні командувача ПС.

Сили і засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.