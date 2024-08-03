Глава держави подякував за нещодавно ефективні удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці.

У вечірньому зверненні 3 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що кожен далекобійний удар по Росії наближає справедливе закінчення війни.

“Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій «оборонці», за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний!” – сказав Зеленський.

“Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів – по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, «шахеди», бомби”, – сказав презилент.

Він зазначив, що нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною.

“Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на наших українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя”, – зауважив глава держави. .

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров у розмові зі своїм американським колегою назвав зняття обмежень на удари далекобійною зброєю "терміновою потребою".