Сьогодні цілий день російська армія била Нікопольському районі Дніпропетровської області, зокрема по Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ворог атакував регіон дронами-камікадзе і артилерією.

Постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані.

У житловому секторі виникло кілька пожеж.

Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач.

Є руйнування на двох підприємствах.