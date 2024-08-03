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Ворог цілий день бив по Нікопольському районі, постраждали дві жінки

Ворог атакував регіон дронами-камікадзе і артилерією.

Ворог цілий день бив по Нікопольському районі, постраждали дві жінки
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні цілий день російська армія била Нікопольському районі Дніпропетровської області, зокрема по Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ворог атакував регіон дронами-камікадзе і артилерією.

Постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані. 

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У житловому секторі виникло кілька пожеж. 

Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач.

Є руйнування на двох підприємствах.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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