На кордоні із Польщею викрили два псевдоподружжя

У пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» прикордонники викрили два псевдоподружжя – чоловіки за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати за кордон.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

28-річний уродженець Черкащини одружився на 10 років молодшій за себе жінці, особі з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон. Як з’ясувалося, після переправлення чоловіка, жінка одразу планувала повернутись в Україну. Скільки «коханий» мав заплатити, «дружина» так і не розповіла, та запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна. Випадок зафіксували прикордонники у пункті пропуску «Шегині».

"А в пункті пропуску «Львів» викрили псевдоподружжя, яке проявляло й акторську майстерність. До останнього «пара» трималась за руки та вдавали закоханих", –зазначили прикордонники і додали, що в той самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску «Шегині».

Коли ж дізналась, що плани чоловіка викрили - повернулась та приїхала до нього. Шлюб «пара» уклала наприкінці червня. Незадовго до цього реальне подружжя розлучилось. 42-річного черкасця через кордон прикордонники не пропустили.

"Оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", – повідомили у ДПСУ.