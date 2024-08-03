​Прикордонники зупинили трьох "човнярів", які хотіли Тисою потрапити в Угорщину

Прикордоннки затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Угорщини, здолавши річку Тиса за допомогою гумового моторного човна.
Про це повідомили у ДПСУ.
"Гумовим човном із мотором троє чоловіків мали намір перепливти річку Тиса, щоб потрапити за кордон. Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення", – йдеться у повідомленні прикордонників.
Військовослужбовці швидко наздогнали порушників та повернули на український берег. Один із затриманих розповів, що прибув із Черкащини, двоє інших – із Львівщини та Рівненщини.
Як зʼясувалося, за свій невдалий «вояж» кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Причетних до схеми встановлюють.
- Прикордонники щодня фіксують спроби незаконного перетину кордону.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії тільки до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.