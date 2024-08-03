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​Прикордонники зупинили трьох "човнярів", які хотіли Тисою потрапити в Угорщину

За такий "вояж" чоловіки заплатили від 7 до 15 тисяч доларів. 

​Прикордонники зупинили трьох "човнярів", які хотіли Тисою потрапити в Угорщину
Затримані чоловіки
Фото: ДПСУ

Прикордоннки затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Угорщини, здолавши річку Тиса за допомогою гумового моторного човна.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Гумовим човном із мотором троє чоловіків мали намір перепливти річку Тиса, щоб потрапити за кордон. Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Військовослужбовці швидко наздогнали порушників та повернули на український берег. Один із затриманих розповів, що прибув із Черкащини, двоє інших – із Львівщини та Рівненщини. 

Як зʼясувалося, за свій невдалий «вояж» кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США. Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Причетних до схеми встановлюють. 

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