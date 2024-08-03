З прифронтових територій Харківщини евакуювали ще 22 цивільних

Співробітники поліції передали волонтерам евакуйованих мешканців. Наразі громадяни евакуйовані до безпечних місць. Евакуйованим надані речі першої потреби та тимчасове безплатне житло.

"Протягом 2 серпня поліцейські Купʼянського районного відділу поліції евакуювали з території громади 11 людей. З Вовчанської громади були евакуйовані четверо людей, Золочівської громади – семеро місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Харківська поліція.

З прифронтових сіл Харківської області поліцейські евакуювали ще 22 мирних мешканців.

Мешканців Вовчанської громади евакуювали у більш безпечні місця.

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