З прифронтових територій Харківщини евакуювали ще 22 цивільних

З прифронтових сіл Харківської області поліцейські евакуювали ще 22 мирних мешканців.
Про це повідомляє Харківська поліція.
"Протягом 2 серпня поліцейські Купʼянського районного відділу поліції евакуювали з території громади 11 людей. З Вовчанської громади були евакуйовані четверо людей, Золочівської громади – семеро місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні.
Співробітники поліції передали волонтерам евакуйованих мешканців. Наразі громадяни евакуйовані до безпечних місць. Евакуйованим надані речі першої потреби та тимчасове безплатне житло.