Російська армія атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Через ворожі обстріли постраждали двоє цивільних.

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Через російські обстріли в Сумській області поранень зазнали двоєцивільних, пошкоджені будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Впродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію Сумської області. Зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.

Внаслідок влучань окупантів дві цивільні особи отримали поранення, пошкоджено 10 приватних домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури, приміщення дитячої та юнацької творчості.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".